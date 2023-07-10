Легіонер Шахтаря приєднався до команди на зборах
10 липня 09:27 - Читать на русском
Захисник Шахтаря Георгій Гочолейшвілі завершив свою відпустку після Євро-2023.
Гочолейшвілі теж приєднався до Шахтаря на зборах в Нідерландах, повідомляє Telegram-канал "гірників".
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Правий захисник був відсутній через участь на Євро-2023 у складі Грузії – його команда завершила виступи на стадії 1/4 фіналу, програвши Ізраїлю в серії пенальті.
До слова, Гочолейшвілі у минулому сезоні зіграв за Шахтар в 13 матчах, у яких записав до свого активу 1 гол.
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