Захисник Шахтаря Георгій Гочолейшвілі завершив свою відпустку після Євро-2023.

Гочолейшвілі теж приєднався до Шахтаря на зборах в Нідерландах, повідомляє Telegram-канал "гірників".

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Правий захисник був відсутній через участь на Євро-2023 у складі Грузії – його команда завершила виступи на стадії 1/4 фіналу, програвши Ізраїлю в серії пенальті.

До слова, Гочолейшвілі у минулому сезоні зіграв за Шахтар в 13 матчах, у яких записав до свого активу 1 гол.

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