Защитник Флуминенсе Марлон, права на которого принадлежат Шахтеру, продолжает залечивать травму.

Марлон травмировал колено еще в конце февраля, а в марте еще ухудшил ситуацию, из-за чего ему понадобилась операция, сообщает Bolavip.

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Бразильцу успешно провели артроскопическую операцию на правом колене. Клуб сообщил о том, что все прошло удачно, но сроки восстановления Марлона не сообщаются.

Напомним, права на бразильца принадлежат Шахтеру, а за Флуминенсе он выступает благодаря правилу ФИФА, которое позволило легионерам покинуть Украину из-за войны.

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