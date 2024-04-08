Захисник Флуміненсе Марлон, права на якого належать Шахтарю, продовжує заліковувати травму.

Марлон травмував коліно ще наприкінці лютого, а в березні ще погіршив ситуацію, через що йому знадобилась операція, повідомляє Bolavip.

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Бразильцю успішно провели артроскопічну операцію на правому коліні. Клуб повідомив про те, що все пройшло вдало, але терміни відновлення Марлона не повідомляються.

Нагадаємо, права на бразильця належать Шахтарю, а за Флуміненсе він виступає завдяки правилу ФІФА, яке дозволило легіонерам покинути Україну через війну.

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