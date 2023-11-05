Бразилец Педринью заинтересовал испанскую Сельту. Футболист, права на которого принадлежат Шахтеру, играет за Атлетико Минейро.

Полузащитник Шахтера Педринью, ныне выступающий за Атлетико Минейро на правах аренды, заинтересовал испанскую Сельту. Об этом пишет El Gol Digital.

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По информации издания, боссы Сельты хотят усилить атакующую линию команды уже зимой. Представители испанцев считают Педринью качественным исполнителем с постоянно уменьшающейся допустимой трансферной стоимостью.

В нынешнем розыгрыше бразильской Серии А на счету Педриньо 13 матчей, в которых он отличился 2 ассистами.

Напомним, Шахтер приобрел Педринью у Бенфики летом 2021 года за 18 миллионов евро. К началу полномасштабного вторжения бразилец успел отыграть 19 матчей за "горняков" во всех турнирах.

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