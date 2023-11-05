Шахтер определился со списком футболистов для матча четвертого тура Лиги чемпионов против Барселоны.

В Германию отправились 26 игроков, среди которых три вратаря, сообщает пресс-служба "горняков".

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Полетел и защитник Ефим Конопля, хотя он будет отбывать дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. В лазарете остаются Иван Петряк и Лассина Траоре. Шахтер находится в отличном настроении после победы над Динамо.

Напомним, что встреча подопечных Пушича против Барселоны состоится 7 ноября, начало в 19:45. Предыдущая игра завершилась поражением дончан 1:2. После 3 туров у Шахтера 3 очка, а у Барсы максимум.

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