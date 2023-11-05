Журналистка "Футбол 24" Ольга Любушкина отправилась с чемпионами Украины на матч 4-го тура ЛЧ и докладывает с места событий.

Шахтер отправился в Гамбург пятого ноября. Выезд из Винников задержался на 1 час 20 минут из-за утренней тренировки. Команду в пути сопровождал проливной дождь.

На украинской границе игроки Шахтера вышли из автобуса, чтобы немного размять ноги. Чигринский, Педринью, Ракицкий и тренер вратарей Пятов дольше всего дышали свежим воздухом. Спортивный директор Дарио Срна ослеплял лучезарной улыбкой, но было заметно, что ему прохладно. В 17:27 команда отправилась в аэропорт.

Путь пролегал к Жешуву, откуда дончане должны были вылететь в Гамбург. Прибытие в германский аэропорт было под угрозой срыва, поскольку вооруженный мужчина ворвался на взлетную полосу, взяв в заложники свою дочь. СМИ сообщали, что он стрелял в воздух, бросил несколько коктейлей Молотова и заблокировал своим автомобилем один из самолетов.

Немецкие правоохранители смогли урегулировать ситуацию только спустя почти сутки. Шахтер вылетел в Гамбург в 19:50 по киевскому времени. Несмотря на неопределенность с аэропортом, игроки дончан были спокойными и сосредоточенными.

В понедельник, 6 ноября, состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера Шахтера Марино Пушича и Александра Зубкова, которая запланирована на 17:30 по Киеву, а в 18:00 состоится тренировка команды.

Напомним, что "горняки" имеют три балла после первого круга группового этапа Лиги чемпионов и находятся на третьем месте. Барселона лидирует в группе с девятью очками. Первый матч между Шахтером и каталонцами в Испании завершился победой "блаугранас" со счетом 2:1.

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