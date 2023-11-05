Бразилець Педрінью зацікавив іспанську Сельту. Футболіст, права на якого належать Шахтарю, грає за Атлетіко Мінейро.

Півзахисник Шахтаря Педрінью, який нині виступає за Атлетіко Мінейро на правах оренди, зацікавив іспанську Сельту. Про це пише El Gol Digital.

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За інформацією видання, боси Сельти хочуть посилити атакувальну лінію команди вже взимку. Представники іспанців вважають Педрінью якісним виконавцем з допустимою трансферною вартістю, яка постійно зменшується.

У нинішньому розіграші бразильської Серії А в активі Педріньо 13 матчів, в яких він відзначився 2 асистами.

Нагадаємо, Шахтар придбав Педрінью у Бенфіки влітку 2021 року за 18 мільйонів євро. На початок повномасштабного вторгнення бразилець встиг відіграти 19 матчів за "гірників" у всіх турнірах.

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