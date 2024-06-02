"Похоже, мы уже не можем, чтобы не создавать себе проблемы. До перерыва диктовали условия, имели несколько возможностей отличиться, но снова наступали на те же грабли, промахиваясь с близкого расстояния.

Сохранение Оболонью прописки в УПЛ в видеообзоре матча с Левым берегом – 1:1

Самое обидное, что хозяева вышли вперед очень легко, воспользовавшись при розыгрыше стандартного положения индивидуальной ошибкой нашего игрока.

Но паники не было. Главное было тактически правильно перестроиться, ведь действовали в меньшинстве. Поэтому перешли на 5-3-1 с расчетом, что заточенный на атаку Игорь Краснопир, вышедший на замену, хотя бы один голевой момент создаст. Так и произошло: Краснопир оказался в нужном месте и выровнял положение.

Под занавес матча было нелегко, но выстояли. Главную задачу выполнили, оставшись в элитном дивизионе. До 25 июня ребята будут отдыхать, до их возвращения с руководством решим, где будем готовиться к новому сезону", – сказал Иващенко в комментарии Sport.ua.

Напомним, Оболонь благодаря минимальной победе над Левым берегом в первой игре смогла по сумме двух матчей сохранить прописку в элите.

Оболонь осталась в УПЛ – "пивовары" вдесятером удержали ничью с Левым берегом в ответном матче плей-офф