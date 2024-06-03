По сообщению инсайдера Nicolo Schira, Антонио Конте, который станет главным тренером Наполи, считает 23-летнего грузина потенциально игроком мирового уровня. В ближайшее время ожидаются новые переговоры между агентом Хвичи и спортивным директором неаполитанского клуба.

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Наполи готов предложить Кварацхелии зарплату до 5,5 миллионов евро в год и продлить его контракт до 2029 года. Ранее сообщалось, что вингер получал 1,85 миллиона евро в год.

К слову, действующее соглашение Кварацхелии с неаполитанцами действует до 2027 года. В общем грузин сыграл за итальянский клуб 88 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 26 ассистов. Сейчас футболистом серьезно заинтересовался ПСЖ, поскольку парижане ищут усиление в атаку после того, как Килиан Мбаппе покинул клуб.

#Napoli are ready to increase their bid to 5,5M/year until 2029 to keep Kvicha #Kvaratskhelia and to convince him to stay and to extend the contract. #Conte considers Kvara a potential world top player. Expected new talks between Manna and his agent in the next days. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 2, 2024

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