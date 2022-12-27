Лондрина со второго дивизиона Бразилии официально объявила о подписании 27-летнего игрока.

Легионер Динамо может перебраться в испанский гранд – в конкурентах два именитых клуба

Клейтон защищал цвета Динамо в сезоне 2020/21. Бразилец стал чемпионом и обладателем Кубка Украины, хотя в общей сложности провел за киевлян жалкие 9 минут. Затем последовали 3 месяца без футбола и переход в ССА. Здесь Клейтон также не сверкал (8 матчей, один ассист), а с ноября 2021 года вообще не выходил на поле.

Такие скромные результаты не мешают форварду идти на повышение. Бывший клуб Клейтона покинул бразильскую Серию В, а вот Лондрина завершила сезон в середине таблицы и спокойно сохранила прописку.

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