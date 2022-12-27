Лондріна з другого дивізіону Бразилії офіційно оголосила про підписання 27-річного гравця.

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Клейтон захищав кольори Динамо у сезоні 2020/21. Бразилець став чемпіоном та володарем Кубка України, хоча загалом провів за киян жалюгідні 9 хвилин. Потім були 3 місяці без футболу і перехід в ССА. Тут Клейтон також не виблискував (8 матчів, один асист), а з листопада 2021 року взагалі не виходив на поле.

Такі скромні результати не заважають форварду йти на підвищення. Колишній клуб Клейтона покинув бразильську Серію В, а от Лондріна завершила сезон в середині таблиці і спокійно зберегла прописку.

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