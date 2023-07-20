Скандальный нападающий Динамо Эрик Рамирес близок к переходу в колумбийский Атлетико Насьональ, сообщает Antena2.

Скандальный легионер Динамо хочет приостановить контракт с киевлянами – форвард до сих пор не начал подготовку к сезону

Ранее "Футбол 24" сообщал, что 24-летний игрок отказался возвращаться в Украину (после аренды в Словане) и заявил, что хочет приостановить контракт с киевлянами.

Венесуэльские СМИ рапортуют, что Атлетико Насьональ уже договорился с Динамо об аренде Рамиреса на 1 год с правом возможного выкупа. Футболист уже в ближайшие выходные должен прибыть в клуб на медосмотр и подписание контракта.

К слову, Рамирес перешел в Динамо в июле 2021 года за 1,75 млн евро, однако провел за киевлян лишь 7 матчей (гол и ассист). Далее были аренды в хихонский Спортинг и Слован. В феврале 2023-го он вернулся в команду Мирчи Луческу и сыграл в 13 матчах, забив три мяча. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

Напомним, Атлетико Насьональ – двукратный обладатель Кубка Либертадорес (1989 и 2016 гг.). В прошлом сезоне стал вице-чемпионом Колумбии.

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