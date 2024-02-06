Люксембуржець приєднався до братиславського Слована на правах оренди з можливістю викупу. Динамо вже вшосте "зичить" Жерсона після його придбання за 2 млн євро влітку 2019 року. Трансферу у Слован передувала скандальна історія. Динамо нібито зривало переговори через спаринг словаків з московським Динамо. Втім, керівництво Слована заперечило ці чутки і виправдалося лозунгом "Спорт має об'єднувати, а не розділяти". Тепер свою позицію пояснило київське Динамо.

Динамо офіційно відправило скандального легіонера у шосту оренду – контакти з росіянами на заваді не стали

"Перехід Жерсона Родрігеса до Слована Братислава відбувся у зв'язку з особистим бажанням футболіста та його відмовою повертатися до ФК Динамо Київ, про що він повідомив керівництво нашого клубу.

Ми не підтримуємо використання псевдогасла "Футбол – поза політикою", бо сьогодні жоден спортсмен, який представляє свою країну, не може бути поза політичним контекстом. Російським клубам не місце на жодному зі стадіонів світу", – заявило Динамо на запит Tribuna.

Динамо отримало потужне підсилення – повернулися відразу 4 гравці