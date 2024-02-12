Как стало известно Футбол 24, 20-летний македонец сам попросился в аренду, потому что не видел никаких перспектив в первой команде "бело-синих".

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Александр Шовковский не возражал. Рамдани отправили в аренду в родную Шкендию, где пообещали больше игровой практики. Соглашение выкупа не предусматривает, а контракт с Динамо действует еще 4,5 года.

Напомним, Рамадани перешел в Динамо в марте 2023-го. В этом сезоне опорник сыграл за киевлян в 3 матчах, в общем проведя на поле смешные 39 минут. Transfermarkt оценивает Решата в 300 тысяч евро.

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