Як стало відомо Футбол 24, 20-річний македонець сам попросився в оренду, бо не бачив жодних перспектив у першій команді "біло-синіх".

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Олександр Шовковський не заперечував. Рамдані відправили у оренду до рідної Шкендії, де пообіцяли більше ігрової практики. Угода викупу не передбачає, а контракт з Динамо чинний ще 4,5 роки.

Нагадаємо, Рамадані перейшов у Динамо у березні 2023-го. У цьому сезоні опорник зіграв за киян у 3 матчах, загалом провівши на полі смішні 39 хвилин. Transfermarkt оцінює Решата в 300 тисяч євро.

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