Легионер Динамо получил вызов в сборную и может сыграть против Месси
11:32 - Читати українською
Полузащитник Динамо Кахим Пэррис вызван в расположение сборной Ямайки на сентябрьский международный поединок.
Динамо на своем официальном сайте сообщило, что Кахим Пэррис попал в список футболистов, вызванных в расположение сборной Ямайки.
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Также в состав попали такие звездные игроки как Леон Бейли и Майкл Антонио. Отметим, что сборная Ямайки должна сыграть с Аргентиной в товарищеском поединке, который состоится в ночь на 28 сентября, в 02:00 по киевскому времени.
Пэррис провел в составе сборной Ямайки шесть матчей, голами пока не отмечался.
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