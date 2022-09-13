Динамо на своем официальном сайте сообщило, что Кахим Пэррис попал в список футболистов, вызванных в расположение сборной Ямайки.

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Также в состав попали такие звездные игроки как Леон Бейли и Майкл Антонио. Отметим, что сборная Ямайки должна сыграть с Аргентиной в товарищеском поединке, который состоится в ночь на 28 сентября, в 02:00 по киевскому времени.

Пэррис провел в составе сборной Ямайки шесть матчей, голами пока не отмечался.

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