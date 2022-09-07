Динамо на своем YouTube-канале нетривиально представило ямайского новичка Кахима Пэрриса.

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22-летний полузащитник уже понемногу начал изучать украинский язык, ведь в ролике-презентации написал на доске уже культовые слова: "Добрый вечер, мы из Украины", а потом сказал этот лозунг вслух.

Кроме того, Кахим выбрал себе номер – за "бело-синих" он будет выступать в футболке с цифрой 9.

Напомним, Пэрис перешел в Динамо из словенского Копера и подписал с киевлянами контракт сроком на 4 года с опцией продления еще на один сезон.

Динамо потрібне термінове підсилення, щоб не провалити сезон – камбек двох і таранний форвард, якого ви знаєте