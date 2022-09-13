Легіонер Динамо отримав виклик до національної збірної та може зіграти проти Мессі
Півзахисник Динамо Кахім Перріс викликаний до розташування збірної Ямайки на вересневий міжнародний поєдинок.
Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, що Кахім Перріс потрапив до списку футболістів, яких викликали до розташування збірної Ямайки.
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Також до складу потрапили і такі зіркові гравці як Леон Бейлі та Майкл Антоніо. Зазначимо, що збірна Ямайки має зіграти з Аргентиною в товариському поєдинку, який відбудеться у ніч на 28 вересня, початок о 02:00 за київським часом.
Нагадаємо, що Перріс провів у складі збірної Ямайки шість матчів, голами поки не відзначався.
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