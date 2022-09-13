Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, що Кахім Перріс потрапив до списку футболістів, яких викликали до розташування збірної Ямайки.

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Також до складу потрапили і такі зіркові гравці як Леон Бейлі та Майкл Антоніо. Зазначимо, що збірна Ямайки має зіграти з Аргентиною в товариському поєдинку, який відбудеться у ніч на 28 вересня, початок о 02:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Перріс провів у складі збірної Ямайки шість матчів, голами поки не відзначався.

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