Родригес станет вторым зимним новичком Слована Братислава, сообщает издание Sport.aktuality.sk.

Динамо не отпустило скандального легионера в клуб, который "загрязнился" матчем с россиянами

Люксембуржец призван заменить лучшего бомбардира команды Александара Чаврича. После скандала со Слованом, который сыграл поединок с московским Динамо, сообщалось, что киевское Динамо отказалось отпускать Жерсона именно в клуб из Братиславы.

Напомним, Родригес перешел в Динамо летом 2019 года за 2 млн евро. В составе "бело-синих" сыграл 53 матча и забил 9 мячей, став чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины. Последние два сезона Жерсон провел в аренде, выступая в чемпионатах Франции (Труа), Турции (Эюпспор, Сивасспор) и Саудовской Аравии (Аль-Вехда). Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2024 года.

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