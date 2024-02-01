Родрігес стане другим зимовим новачком Слована Братислава, повідомляє видання Sport.aktuality.sk.

Динамо не відпустило скандального легіонера в клуб, який "забруднився" матчем з росіянами

Люксембуржець покликаний замінити найкращого бомбардира команди Александара Чавріча. Після скандалу зі Слованом, який зіграв поєдинок з московським Динамо, повідомлялось, що київське Динамо відмовилось відпускати Жерсона саме до клубу з Братислави.

Нагадаємо, Родрігес перейшов у Динамо влітку 2019 року за 2 млн євро. У складі "біло-синіх" зіграв 53 матчі та забив 9 м'ячів, ставши чемпіоном, а також володарем Кубка та Суперкубка України. Останні два сезони Жерсон провів у оренді, виступаючи в чемпіонатах Франції (Труа), Туреччини (Еюпспор, Сівасспор) та Саудівської Аравії (Аль-Вехда). Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1,7 млн євро.

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