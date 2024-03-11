Полузащитник Фортуны Ситтард Джастин Лонвейк, права на которого принадлежат Динамо, продолжает результативно выступать после возвращения в Нидерланды.

Аякс разошелся результативной ничьей с Фортуной Ситтард (2:2), а к одному из голов приобщился Лонвейк.

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Джастин получил передачу на правом фланге от Дуарте и сразу отдал на ход партнеру. Дуарте ворвался в штрафную с правого края и мощным ударом под дальнюю штангу прошил вратаря.

Напомним, 24-летний хавбек перешел в Динамо в сентябре 2022 года из датского Виборга за 1,5 млн евро. Он не захотел возвращаться в Украину из-за опасений относительно войны и перешел в Андерлехт летом 2023 года. С января 2024-го – в аренде в Фортуне. Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2027 года, а Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

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