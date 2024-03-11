Півзахисник Фортуни Сіттард Джастін Лонвейк, права на якого належать Динамо, продовжує результативно виступати після повернення до Нідерландів.

Аякс розійшовся результативною нічиєю з Фортуною Сіттард (2:2), а до одного з голів долучився Лонвейк.

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Джастін отримав передачу на правому фланзі від Дуарте та одразу віддав на хід партнеру. Дуарте увірвався у штрафний з правого краю та потужним ударом під дальню стійку прошив воротаря.

Нагадаємо, 24-річний хавбек перейшов у Динамо в вересні 2022 року з данського Віборга за 1,5 млн євро. Він не захотів повертатися в Україну через побоювання щодо війни й перейшов в Андерлехт влітку 2023 року. З січня 2024-го – в оренді у Фортуні. Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2027 року, а Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.

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