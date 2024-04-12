"Я в курсе всех ситуаций Жерсона. Мы на связи каждый день. На самом деле много пишут неправдивого. Сейчас он тренируется в Словакии, и у него все хорошо. В следующем матче он должен играть.

Скандальный легионер Динамо вернулся к тренировкам с командой – ранее ему угрожали исключить из состава

Когда я все это читаю в СМИ, то также задаю ему вопрос. Он отвечает: "Можешь ничего не читать. Спрашивай напрямую у меня. У меня все хорошо".

Пишут, что его из сборной Люксембурга могут исключить? Насколько я знаю, то ситуация сейчас 50/50. От Жерсона я не слышала, что это уже принятое решение. Я все же отталкиваюсь не от новостей в прессе, а от его слов.

Как у Жерсона складывались отношения с тренерами Динамо? Я в это особо не влезала. Больше старалась поддерживать, когда он травмировался, или у него что-то не получалось. Знаю, что он хорошо общался с Мирчей Луческу. Всегда, когда приходил, то говорил о нем что-то положительное. Поэтому у меня сложилось впечатление, что у них был хороший контакт.

У Жерсона еще год контракта с Динамо. Он говорил мне, что не собирается возвращаться. Иностранцы все же немножко иначе воспринимают войну. Думаю, он останется играть в Европе. Сейчас ему нравится в Словакии", – рассказала Янчук в интервью Sport-Express.

Напомним, недавно Жерсон попал в очередной скандал, вовремя не вернувшись в Слован из расположения сборной Люксембурга. Сначала его хотели исключить из состава братиславской команды, однако впоследствии решили дать еще один шанс.

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