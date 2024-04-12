"Я в курсі усіх ситуацій Жерсона. Ми на зв'язку щодня. Насправді багато пишуть неправдивого. Зараз він тренується у Словаччині, і в нього все добре. У наступному матчі він повинен грати.

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Коли я все це читаю у ЗМІ, то також ставлю йому питання. Він відповідає: "Можеш нічого не читати. Питай напряму в мене. У мене все добре".

Пишуть, що його зі збірної Люксембургу можуть виключити? Наскільки я знаю, то ситуація зараз 50/50. Від Жерсона я не чула, що це вже ухвалене рішення. Я все ж відштовхуюся не від новин у пресі, а від його слів.

Як у Жерсона складалися відносини із тренерами Динамо? Я в це особливо не влізала. Більше намагалася підтримувати, коли він травмувався, або у нього щось не виходило. Знаю, що він добре спілкувався із Мірчею Луческу. Завжди, коли приходив, то казав про нього щось позитивне. Тому в мене склалося враження, що в них був хороший контакт.

У Жерсона ще рік контракту із Динамо. Він казав мені, що не збирається повертатися. Іноземці все ж трішки інакше сприймають війну. Думаю, він залишиться грати у Європі. Зараз йому подобається в Словаччині", – розповіла Янчук в інтерв'ю Sport-Express.

Нагадаємо, нещодавно Жерсон потрапив у черговий скандал, вчасно не повернувшись у Слован з розташування збірної Люксембургу. Спочатку його хотіли виключити зі складу братиславської команди, однак згодом вирішили дати ще один шанс.

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