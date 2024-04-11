Форвард Динамо Жерсон Родригес, который на правах аренды выступает за Слован, вернулся в братиславский клуб, сообщает польский журналист Петр Шленка в своем Telegram-канале.

Легионера Динамо исключат из состава европейского клуба за неадекватное поведение, – журналист

28-летний легионер сегодня, 11 апреля, был замечен на тренировке команды.

Напомним, ранее футболист не вернулся в лагерь Слована из сборной Люксембурга и был исключен из состава. Главный тренер Владимир Вайсс был настроен избавится от скандального игрока, но решил дать ему еще один шанс. Как следствие, Родригес начал индивидуальные тренировки, а Слован не стал разрывать с ним контракт.

К слову, Родригес перешел в Динамо в 2019 году. Он до сих пор пребывает на контракте в киевском клубе (соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года), хотя уже 6 раз отправлялся в аренды. В текущем сезоне люксембуржец провел за Слован 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает игрока в 1,7 млн евро.

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