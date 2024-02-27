Защитник ПАОКа Томаш Кендзёра, права на которого принадлежат Динамо, намерен остаться в Греции после завершения арендного соглашения.

Кендзёра своими выступлениями за ПАОК убедил греков в полноценном переходе, сообщает PAOK24. Трансферу могут помешать только непредвиденные обстоятельства, а сам поляк хочет остаться в Греции.

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Интересной ситуация является с Маркосом Антонио. Экс-звезда Шахтера выступает за ПАОК на правах аренды из Лацио. Римляне выкупили бразильца у Шахтера за 7 млн, и готовы распрощаться за такую же сумму. Решение еще не принято, дискуссии в клубе продолжаются и все зависит от наставника Развана Луческу. Если румын захочет сохранить Маркоса Антонио, то с Лацио проведут переговоры насчет аренды или даже трансферу.

К слову, Кендзера сыграл в 31 матче за ПАОК в этом сезоне и отметился 3 голами. Маркос Антонио выходил на поле в 13 поединках и записал в актив 2 гола.

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