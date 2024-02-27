Захисник ПАОКа Томаш Кендзьора, права на якого належать Динамо, має намір залишитися в Греції після завершення орендної угоди.

Кендзьора своїми виступами за ПАОК переконав греків у повноцінному переході, повідомляє PAOK24. Трансферу можуть завадити лише непередбачені обставини, а сам поляк хоче залишитись у Греції.

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Цікавою ситуація є з Маркосом Антоніо. Екс-зірка Шахтаря виступає за ПАОК на правах оренди з Лаціо. Римляни викупили бразильця в Шахтаря за 7 млн, та готові розпрощатись за таку ж суму. Рішення ще не ухвалене, дискусії в клубі тривають. Все залежить від наставника Развана Луческу. Якщо румун захоче зберегти Маркоса Антоніо, то з Лаціо проведуть перемовини щодо оренди чи навіть трансферу.

До слова, Кендзьора зіграв у 31 матчі за ПАОК цього сезону та відзначився 3 голами. Маркос Антоніо виходив на поле в 13 поєдинках та записав до активу 2 голи.

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