Полузащитник Леван Арвеладзе в поисках клуба вынужден был покинуть знакомую УПЛ.

Хавбек подписал контракт с Торпедо Кутаиси до 31 декабря этого года, сообщает пресс-служба грузинского клуба.

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Арвеладзе родился в Грузии, однако футбольное образование получал в структуре Днепра. В течение 10 лет сменил ряд украинских клубов – Скала Стрый, Агробизнес, Нефтяник, Заря и Десна. В первой половине текущего сезона отыграл за черниговцев 16 матчей и отличился одним голом.

Напомним, ранее Торпедо Кутаиси подписал еще одного грузина с украинским паспортом – Беку Вачиберадзе.

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