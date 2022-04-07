30-летний вингер, который может сыграть и на позиции нападающего, стал игроком минского Динамо, сообщает пресс-служба клуба.

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Пешич перебрался в Беларусь на правах свободного агента, Ворскла сообщила о прекращении сотрудничества с ним еще месяц назад. За столичную команду Иван будет играть до 31 июля этого года и будет одевать футболку с 99-м номером.

Напомним, Россия 24 февраля начала полномасштабное наступление и из Белоруссии. До сих пор некоторые населенные пункты Украины бомбят с территории северного соседа, во главе которого самопровозглашенный президент и приспешник Путина Александр Лукашенко.