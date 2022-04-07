Півзахисник Леван Арвеладзе у пошуках клубу був змушений покинути знайому УПЛ.

Хавбек підписав контракт з Торпедо Кутаїсі до 31 грудня цього року, інформує прес-служба грузинського клубу.

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Арвеладзе народився в Грузії, однак футбольну освіту здобував у структурі Дніпра. Упродовж 10 років змінив низку українських клубів – Скала Стрий, Агробізнес, Нафтовик, Зоря і Десна. У першій половині поточного сезону відіграв за чернігівців 16 матчів та відзначився одним голом.

Нагадаємо, раніше Торпедо Кутаїсі підписав ще одного грузина з українським паспортом – Беку Вачіберадзе.

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