Легіонер Десни повернувся на історичну батьківщину після 10 років виступів в Україні
Півзахисник Леван Арвеладзе у пошуках клубу був змушений покинути знайому УПЛ.
Хавбек підписав контракт з Торпедо Кутаїсі до 31 грудня цього року, інформує прес-служба грузинського клубу.
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Арвеладзе народився в Грузії, однак футбольну освіту здобував у структурі Дніпра. Упродовж 10 років змінив низку українських клубів – Скала Стрий, Агробізнес, Нафтовик, Зоря і Десна. У першій половині поточного сезону відіграв за чернігівців 16 матчів та відзначився одним голом.
Нагадаємо, раніше Торпедо Кутаїсі підписав ще одного грузина з українським паспортом – Беку Вачіберадзе.
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