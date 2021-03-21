Варшавская Легия продолжила победную серию в чемпионате Польши, разгромив Заглембе в матче 22-го тура. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Чемпионат Польши 2020/21, 22-й тур

Заглембе – Легия – 0:4

Голы: Пекхарт, 6, (пен.), 14, 19, 63

Матч против Заглембе стал поединком имени Пекхарта, который самостоятельно разбил соперника. Уже на 19 минуте чех оформил хет-трик, сначала реализовав пенальти, а затем дважды удачно сыграв в зоне вратарской. В похожем стиле был забит и четвертый гол – Пекхарт воспользовался рикошетом от защитника и пробил в девятку метров с 7, поставив точку во встрече.

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Добавим, что Шабанов провел на поле весь поединок и помог Легии удержать сухую победу. А вот Русин просидел весь матч на скамейке запасных.

Таким образом, Легия набрала 48 очков и закрепилась на первом месте, Заглембе остался девятым с 29 пунктами.

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