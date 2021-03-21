Варшавська Легія продовжила переможну серію в чемпіонаті Польщі, розгромивши Заглембє у матчі 22-го туру. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат Польщі 2020/21, 22-й тур

Заглембє – Легія – 0:4

Голи: Пекхарт, 6, (пен.), 14, 19, 63

Матч проти Заглембє став поєдинком імені Пекхарта, який самотужки розбив суперника. Вже на 19 хвилині чех оформив хет-трик, спочатку реалізувавши пенальті, а потім двічі вдало зігравши в зоні воротарського майданчика. У схожому стилі був забитий і четвертий гол – Пекхарт скористався рикошетом від захисника та пробив у дев'ятку метрів з 7, поставивши крапку в зустрічі.

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Додамо, що Шабанов провів на полі весь поєдинок та допоміг Легії втримати суху перемогу. А от Русин просидів увесь матч на лаві для запасних.

Таким чином, Легія набрала 48 очок та закріпилась на першому місці, Заглембє залишився дев'ятим з 29 пунктами.

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