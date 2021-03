Руслан Малиновский вышел на правом фланге атаки. В дебюте матча украинцу доверили два опасных стандарта. Сначала 27-летний хавбек попал в стенку прямым ударом со штрафного, а затем – не нашел адресата навесной передачей. Малиновский был одним из самых острых игроков Аталанты в стартовой четверти: много двигался, предлагал себя, активно прессинговал. Однако первый опасный момент создал не он – это Сапата, как танк, прорвался по центру, но удар колумбийца накрыл защитник.

Малиновский снова забил за Аталанту – идеальное исполнение пенальти от украинца

К середине первого тайма Верона отбивалась без особых проблем. У гостей ничего не получалось в позиционных атаках, другое дело – стандарты. Очередной навес Малиновского на 24-й минуте едва не завершился голом в ворота "мастифов". Марко Сильвестри парировал удар Ромеро. Между тем наш полузащитник продолжал собирать на себе фолы. Чеккерини, в частности, получил желтую за мелкое хулиганство – отмахнулся от украинца ногой. Уже через мгновение Руслан заработал опасный штрафной на правом углу штрафной, и сам же влупил высоко над перекладиной.

Аталанта увеличивала давление и все же добилась своего еще до перерыва. Более того, команда Гасперини отличилась дважды. И к обоим голам "Богини" приложил ногу Малиновский! После подачи украинца с углового Димарко сыграл рукой – пенальти. Руслан четко исполнил приговор, разведя мяч и голкипера по разным углам. А в конце первой половины он еще и ассистировал Сапате, выиграв борьбу на втором этаже. Колумбиец подхватил сферу, протянул во вратарскую и пробил в дальний – 0: 2 после стартовых 45 минут с прекрасной игрой Малиновского. Руссиянин Миранчук значительно слабее выглядел на противоположном фланге.

