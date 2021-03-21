Нюрнберг расписал результативную ничью с Гройтер Фюртом в матче 26-го тура второй Бундеслиги, а Эрик Шуранов помог голом. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

2. Бундеслига 2020/21, 26-й тур

Гройтер Фюрт – Нюрнберг – 2:2

Голи: Нильсен, 8, Абиама, 90+3 – Валентини, 57, Шуранов, 75

Поединок второй Бундеслиги стал примечательным из-за первого выхода украинца Эрика Шуранова в стартовом составе Нюрнберга. На 75-й минуте Шуранов после классной комбинации пробил мимо голкипера и отметился дебютным голом за взрослую команду в официальном матче. Эрик вывел Нюрнберг вперед, но удержать в дерби победу не удалось.

По оценкам Sofascore Шуранов стал лучшим игроком встречи – 8 баллов. Украинец провел на поле 77 минут: кроме забитого гола, он еще 3 раза пробил в створ, отдал 4 передачи под удар и выдал 100% успешности дриблинга. Прекрасная статистика.

Ничья с Гройтер Фюртом позволила Нюрнбергу удержаться на 14 месте с 26 очками.

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