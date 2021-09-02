Ференцварош отримав за Ігоря Харатіна 800 тисяч євро, а також може розраховувати на додаткові бонуси за успішні виступи українця, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Харатін зробив амбітну заяву після переходу в Легію

Ігор отримуватиме у новій команді близько 25 тисяч євро на місяць, для порівняння, найвисокооплачуваніший гравець польського клубу Артур Єнджейчик заробляє 45 тисяч.

Нагадаємо, заради трансферу з Ференцвароша у Легію Харатін був змушений відлучитись з табору збірної України та пропустив гру з казахами (2:2).

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