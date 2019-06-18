Динамо снова интересуется защитником Легии Ветеской, которого не смогло подписать зимой, – польский журналист

Защитник Легии Матеуш Ветеска может перебраться в киевское Динамо.

Журналист издания Super Express Петр Кожмински сообщил, что Динамо снова интересуется защитником Легии Матеушем Ветеской.

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Повышенный интерес к 22-летнему игроку связан с его выступлением на чемпионате Европы U-21, который сейчас проходит в Италии и Сан-Марино.

Отмечается, что конкуренцию киевлянам в борьбе за право подписать поляка может составить португальская Брага.

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Киевский клуб в феврале 2019 уже делал предложение Легии по трансферу Ветескы, но сам игрок тогла решил остаться в своем клубе.