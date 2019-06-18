"Тренери довго не живуть, і успішні – теж". Правила життя Олександра Петракова – він зробив Україну чемпіоном світу

"Вовків боятися – у ліс не ходити", – полюбляє повторювати творець чемпіонської збірної України U-20. "Футбол 24" зібрав ще чимало крилатих висловів, які стали фундаментом успішної кар’єри Олександра Петракова.

У житті є чорні та білі смуги.

Скажемо так – ми трішки вміємо грати у футбол.

Для нашої небагатої країни вихід на чемпіонат світу – це вже успіх.

Ми зроблені не з паперу, тому не зіпсуємося через те, що у Польщі другий день ідуть дощі. Ми звикли до таких умов.

Безхарактерних футболістів я не розумію. У нас завжди була чудова функціональна готовність і, звичайно, тактичний вишкіл. Також самовіддача повинна бути позамежною. Якщо все це є, то ми маємо мікрошанс.

Футболістами стають саме в таких іграх, коли через "не можу" доводиться боротися. Незважаючи на судоми, мої гравці бігли вперед. Я пишаюся ними.

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Ротація має бути. Без неї неможливо витягнути такий турнір.

Тренер спокійно змінює футболістів, проводить ротацію. Я про таке можу тільки мріяти. Французькі футболісти атлетичні, їхня швидкість – позамежна. Якщо засікти з секундоміром, то у нас, напевно, тільки один Супряга зуміє потрапити в десятку найшвидших.

У кожного тренера є свої правила. Зараз стало модно запрошувати різних фахівців, брати певні вправи – трохи Франції, трохи Іспанії, Англії, Голландії. Усього потрохи. Виходить якийсь вінегрет, а свої сильні якості, в результаті, не використовуємо.

Знаєте, буває: "Ось чому Петраков не вийшов і не почав з перших хвилин Англію, Францію пресингувати, накривати, бити по воротах. Хто вони такі?". Я не розумію цього.

Ми невдало грали у стартові хвилини проти Катару? Якщо вам не подобається, давайте ми просто поїдемо з чемпіонату світу.

Італія грає по-чемпіонськи? То, може, нам взагалі не виходити на цю гру?

Добре, що є справедливість, і суддя прийняв логічне й правильне рішення. Я вже думав, що ми не витримаємо в додатковий час, адже грали вдесятьох, замін не було… Але, як то кажуть, Бог нам допоміг.

Є гарне прислів'я: "Вовків боятися – у ліс не ходити".

Футбол – це гра, це тактична розстановка. А шапками закидати – це вже не футбол. Знаєте, як буває: "Програли 0:3. Але так возили: вісім штанг, вісім перекладин. А у них три моменти – три голи". От і все.

Спасибі журналістам за критику в перших матчах. Поливали нас нормально, а потім дивлюся – охолонули, мовчать. Ну, думаю, треба вигравати чемпіонат світу, щоб похвалили. Ось тепер будете хвалити. Але я хлопцям сказав, що це швидко мине. Через два тижні накинуться.

Хлопці зрозуміли, що потрібно робити, в чому себе обмежувати і до чого йти. Вони створили диво, скидаю капелюха.

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Ця мить перемоги, знаєте, до неї йдеш все життя, а вона пролітає за одну секунду і вже розумієш, завтра інший день, все залишилося там, позаду. Треба вже йти вперед.

Я завжди казав, що ми сильні командою. У нас єдина дружня сім’я.

Ми стали один одному як рідні, і дуже шкода, що завтра нам доведеться розлучитися. А як складеться їхня доля — залежить виключно від них.

Розуміння того, що ми зробили, прийде пізніше.

Тренери довго не живуть, і успішні – теж.

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