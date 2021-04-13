"Мы хотели, чтобы Русин нам помог так, как Артем Шабанов. Он травмировался в последнем матче, и скоро мы узнаем, сколько продлится его восстановление. Возможно, он уже не сыграет до конца этого сезона.

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Артем – хороший футболист, он тяжело работает и не говорит. Все в команде его любят. Он очень приятный парень, знает английский, но мы общаемся с ним на русском. Мы хотим и в дальнейшем иметь хороший контакт с Динамо. В команде есть молодые качественные футболисты, которые не играют. А мы бы хотели их брать в аренду", – пояснил Михневич в комментарии Тribuna.

Напомним, зимой Легия арендовала у Динамо Шабанова и Русина. Защитник сразу закрепился в старте и наиграл 8 поединков, пока не получил травму лодыжки. Дела форварда значительно хуже – всего 30 минут в Кубке, скандал и риск вылететь из первой команды.

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