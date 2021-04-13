"Ми хотіли, щоб Русин нам допоміг так, як Артем Шабанов. Він травмувався в останньому матчі, і скоро ми дізнаємося, скільки триватиме його відновлення. Можливо, він вже не зіграє до кінця цього сезону.

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Артем – хороший футболіст, він важко працює і не говорить багато. Всі в команді його люблять. Він дуже приємний хлопець, знає англійську, але ми спілкуємося з ним російською. Ми хочемо і надалі мати хороший контакт з Динамо. У команді є молоді якісні футболісти, які не грають. А ми б хотіли їх брати в оренду", – пояснив Міхнєвіч в коментарі Тribuna.

Нагадаємо, взимку Легія орендувала у Динамо Шабанова і Русина. Захисник відразу закріпився у старті і награв 8 поєдинків, допоки не отримав травму щиколотки. Справи форварда значно гірші – всього 30 хвилин у Кубку, скандал і ризик вилетіти з першої команди.

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