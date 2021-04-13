Легія задоволена Шабановим попри травму – поляки готові забирати гравців, які не отримують шансу в Динамо
Керманич Легії Чеслав Міхнєвіч похвалив захисника Артема Шабанова за швидку адаптацію в команді.
"Ми хотіли, щоб Русин нам допоміг так, як Артем Шабанов. Він травмувався в останньому матчі, і скоро ми дізнаємося, скільки триватиме його відновлення. Можливо, він вже не зіграє до кінця цього сезону.
"Русин сказав, що не хоче грати за другу команду – це непрофесіонально": тренер Легії чекає розмови з Динамо
Артем – хороший футболіст, він важко працює і не говорить багато. Всі в команді його люблять. Він дуже приємний хлопець, знає англійську, але ми спілкуємося з ним російською. Ми хочемо і надалі мати хороший контакт з Динамо. У команді є молоді якісні футболісти, які не грають. А ми б хотіли їх брати в оренду", – пояснив Міхнєвіч в коментарі Тribuna.
Нагадаємо, взимку Легія орендувала у Динамо Шабанова і Русина. Захисник відразу закріпився у старті і награв 8 поєдинків, допоки не отримав травму щиколотки. Справи форварда значно гірші – всього 30 хвилин у Кубку, скандал і ризик вилетіти з першої команди.
Реал підтвердив слабке місце Барси та Мессі, розкішні Маліновський і Бензема, Лінгард веде Вест Хем в ЛЧ – огляд вікенду