Легенды Реала нацелены захватить футбольную власть в Испании – вслед за Касильясом о своих планах объявил Морьентес

Бывший нападающий Реала и сборной Испании Фернандо Морьентес размышляет над тем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента профсоюза футболистов Испании (AFE).

"Я горжусь тем, что меня по-прежнему ценят после того времени, что я провел в футболе. Мне звонили игроки, друзья и даже тренеры, которых я не знал, и просили меня сделать этот шаг. Мне кажется, они не согласны с тем, что делает AFE.

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Если кто-то думает, что Хавьер Тебас организовал это, они ошибаются. Я не искал этого. Было очень приятно получить такую ​​поддержку. У меня нет профсоюзного опыта, но футбол дал мне все, и если игроки попросят меня, я не смогу отвернуться. Имидж AFE был запятнан борьбой за власть. Игроки хотят перемен, и без их импульса я бы даже не думал об этом, но теперь думаю", – цитирует Морьентеса Mundo Deportivo со ссылкой на COPE.

К слову, конкурентом Морьентеса станет действующий глава организации Давид Агансо, что работает в этой должности с 2017 года. В последнее время Агансо оказался в центре внимания на фоне обвинений во взяточничестве. Интересно, что ранее о намерении побороться за пост главы Федерации футбола Испании заявил другой легендарный игрок Реала – Икер Касильяс.

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