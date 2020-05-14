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Легенди Реала націлені захопити футбольну владу в Іспанії – слідом за Касільясом про свій намір оголосив Мор'єнтес

14:17 325 Читать на русском
Легенди Реала націлені захопити футбольну владу в Іспанії – слідом за Касільясом про свій намір оголосив Мор'єнтес
Фернандо Мор'єнтес / фото: Alex Gallardo Ginestà

Колишній нападник Реала та збірної Іспанії Фернандо Мор'єнтес роздумує над тим, щоб висунути свою кандидатуру на посаду президента профспілки футболістів Іспанії (AFE).

"Я пишаюся тим, що мене як і раніше цінують після того часу, що я провів у футболі. Мені дзвонили гравці, друзі і навіть тренери, яких я не знав, і просили мене зробити цей крок. Мені здається, вони не згодні з тим, що робить AFE.

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Якщо хтось думає, що Хав'єр Тебас організував це, вони помиляються. Я не шукав цього. Було дуже приємно отримати таку підтримку. У мене немає профспілкового досвіду, але футбол дав мені все, і якщо гравці попросять мене, я не зможу відвернутися. Імідж AFE був заплямований боротьбою за владу. Гравці хочуть змін, і без їхнього імпульсу я б навіть не думав про це, але тепер думаю", – цитує Мор'єнтеса Mundo Deportivo з посиланням на COPE.

До слова, конкурентом Мор'єнтеса стане чинний голова організації Давід Агансо, що працює на цій посаді з 2017 року. Останнім часом Агансо опинився в центрі уваги на тлі звинувачень у хабарництві. Цікаво, що раніше про намір поборотися за посаду голови Федерації футболу Іспанії заявив інший легендарний гравець Реала – Ікер Касільяс.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Ікер Касільяс Ікер Касільяс Фернандо Мор'єнтес
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