Металіст 1925 оголосив на своєму офіційному сайті про початок співпраці з дитячою футбольною школою легенди харківського футболу Клейтона Шав'єра, якому допомагає Едмар.

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"Ще коли я не закінчив кар'єру футболіста, у мене була мрія відкрити футбольну школу. Щоб дати дітям можливість стати професійними футболістами, можливо, стати новими Клейтонами Шав'єрами. Для мене є дуже цікавою ця співпраця. Думаю, що вона буде корисною для обох сторін. Тому що діти будуть рости і знати, що в них є можливість потрапити в професіональний футбол. Як з Бразилії до України, так і з України до Бразилії", – зазначив Шав'єр.

Додамо, що співпраця Металіста 1925 та школи Клейтона Шав'єра має на меті не тільки можливість для бразильських дітей потрапити до професіонального футболу в Україні, а й для вихованців Металіста 1925 поїхати тренуватись до Бразилії.

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