Команда, которая выступает в Лиге 2 (4-й по рангу английский дивизион), известна тем, что ее совладельцами является легендарные игроки Манчестер Юнайтед. Ники Батт, Пол Скоулз, Райан Гиггз, Гари и Фил Невиллы, а также Дэвид Бекхэм, который приобрел долю в клубе в январе прошлого года. При этом главным владельцем клуба с 40% акций остается сингапурский миллиардер Питер Лим, которому также принадлежит Валенсия.

Скоулз вернулся к тренерской деятельности

12 октября Сотфорд на своем официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Александера Грэма. Временно руководство командой на себя взял Пол Скоулз, ассистентом которого стал Уоррен Джойс, известный своей работой с резервной командой МЮ.

Отметим, что Грэм покинул клуб после двух лет работы, за которые он успел поднять команду в Лигу 2 и вывести в финал "Leasing.com Trophy". Интересно, что в нынешнем сезоне Сотфорд не проиграл ни одного из пяти матчей, а с учетом прошлой кампании серия без поражений насчитывает 7 поединков. Грэм покинул клуб на 5-м месте в турнирной таблице с отставанием в 3 очка от лидера.

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