Команда, яка виступає у Лізі 2 (4-й за рангом англійський дивізіон), відома тим, що її співласниками є легендарні гравці Манчестер Юнайтед. Нікі Батт, Пол Скоулз, Раян Гіггз, Гарі і Філ Невілл, а також Девід Бекхем, який придбав частку в клубі у січні минулого року. При цьому головним власником клубу з 40% акцій залишається сінгапурський мільярдер Пітер Лім, якому також належить Валенсія.

Скоулз повернувся до тренерської діяльності

12 жовтня Солфорд на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Александера Грема. Тимчасово керівництво командою на себе взяв Пол Скоулз, асистентом якого став Уоррен Джойс, відомий своєю роботою з резервною командою МЮ.

Відзначимо, що Грем покинув клуб після двох років роботи, за які він встиг підняти команду у Лігу 2 і вивести у фінал "Leasing.com Trophy". Цікаво, що в нинішньому сезоні Солфорд не програв жодного з п'яти матчів, а з урахуванням минулої кампанії серія без поразок налічує 7 поєдинків. Грем залишив клуб на 5-му місці в турнірній таблиці з відставанням у 3 очки від лідера.

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