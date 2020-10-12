Легенда Манчестер Юнайтед опять пробует себя на тренерском поприще.

Бывшему футболисту Манчестер Юнайтед Полу Скоулзу пришлось снова взяться за тренерское ремесло.

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Легендарный экс-полузащитник стал временным главным тренером Солфорд Сити, сообщает BBC. 45-летний специалист возглавил команду после отставки предыдущего наставника Грэма Александера. К слову, Скоулз является одним из совладельцев клуба – ему принадлежит 10% акций.

Вместе с Полом Солфорд Сити обладают и другие представители звездного поколения выпускников академии "красных дьяволов": Ники Батт, Раян Гиггз, Гари и Фил Невилл, а также Дэвид Бекхэм, который приобрел долю в клубе в январе прошлого года. При этом главным владельцем клуба с 40% акций остается сингапурский миллиардер Питер Лим, которому также принадлежит Валенсия.

Напомним, Солфорд Сити выступает в Лиге 2 – четвертом по силе дивизионе Англии и после пяти туров занимает 5 строчку турнирной таблицы.

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