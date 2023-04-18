Три недели назад ФИФА окончательно решила, что сменит место проведения чемпионата мира U-20. Индонезия, которая должна была принимать турнир, категорически не захотела видеть у себя Израиль. Между этими странами серьезная конфронтация на политическом уровне.

ФИФА лишила Индонезию права на проведение чемпионата мира среди сборных U-20 – политическая причина

В конце концов ФИФА отстранила Индонезию. Вместо нее молодежный Мундиаль примет Аргентина, сообщает пресс-служба организации. Турнир пройдет с 20 мая по 11 июня 2023 года. Жеребьевка группового этапа состоится 21 апреля. Украина, к слову, не прошла квалификацию и не сможет защитить звание, которое команда Александра Петракова завоевала в 2019 году.

Следует отметить, что таким образом ФИФА спасла аргентинскую команду, которая также не смогла пройти на ЧМ U-20 по спортивному принципу. Теперь Аргентина сыграет как хозяйка турнира. К слову, эту сборную тренирует Хавьер Маскерано, который хотел подать в отставку после провала в квалификации, но его уговорили остаться.

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