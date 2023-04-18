Три тижні тому ФІФА остаточно вирішила, що змінить місце проведення чемпіонату світу U-20. Індонезія, яка мала приймати турнір, категорично не захотіла бачити в себе Ізраїль. Між цими країнами серйозна конфронтація на політичному рівні.

ФІФА позбавила Індонезію права на проведення чемпіонату світу серед збірних U-20 – політична причина

Зрештою, ФІФА відсторонила Індонезію. Замість неї молодіжний Мундіаль прийме Аргентина, повідомляє прес-служба організації. Турнір пройде з 20 травня по 11 червня 2023 року. Жеребкування групового етапу відбудеться 21 квітня. Україна, до слова, не пройшла кваліфікацію і не зможе захистити звання, яке команда Олександра Петракова здобула в 2019-му.

Варто зауважити, що таким чином ФІФА врятувала аргентинську команду, яка також не змогла пройти на ЧС U-20 за спортивним принципом. Тепер Аргентина зіграє як господарка турніру. До слова, цю збірну тренує Хав'єр Маскерано, який хотів подати у відставку після провалу в кваліфікації, але його вмовили залишитися.

"Петраков міг напхати при всіх": чемпіон світу – про віру в тренера збірної, втрату пам'яті й тріумф 8:1 над Шахтарем