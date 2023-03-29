Решение о лишении Индонезии права на проведение турнира было принято после встречи в Дохе между президентом ФИФА Джанни Инфантино и президентом Индонезийской футбольной федерации Эриком Тохиром.

ФИФА лишила Индонезию права на проведение чемпионата мира среди сборных U-20, информирует официальный сайт организации.

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Причина этого решения кроется в политике. На турнир пробилась сборная Израиля, тогда как между Индонезией и Израилем нет официальных дипломатических отношений. Более того, руководство Индонезии публично поддерживает Палестину в конфликте двух стран. Об этом информирует SportStar.

Вопрос приёмом Индонезией турнира был поставлен под вопрос после отмены жеребьёвки в минувшее воскресенье. Теперь местная федерация футбола может быть серьёзно наказана, вплоть до исключения национальной сборной из квалификации к ЧМ-2026.

Согласно источнику, одной из стран, которая может согласиться принять у себя ЧМ среди команд U-20 – это Аргентина. Сам Тохир заявил, что до него дошли слухи о желании Аргентины, Перу и Катара заменить Индонезию в этом вопросе.

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