МФК Металлург находился на грани исчезновения, сообщает пресс-служба запорожского клуба.

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В течение последних месяцев в запорожском общественном пространстве развернулась серьезная дискуссия о дальнейшем существовании коммунального клуба. 25 октября 2023 года была даже инициирована петиция "О ликвидации КП МФК Металлург", однако она не набрала необходимого количества голосов.

Как следствие, было решено, что клуб продолжит существование, но его финансирование будет существенно уменьшено. На последней сессии Запорожского городского совета депутаты выделили на МФК Металлург 48,8 миллиона гривен в год. Большая часть этих средств предназначена для содержания инфраструктуры клуба (27,1 миллиона гривен).

Напомним, в прошлом сезоне запорожцы в Чемпионской группе Первой лиги заняли четвертое место и боролись за попадание в УПЛ через переходные матчи. В первой игре они одолели Верес (1:0), однако в ответном матче потерпели разгром (1:6). В текущем первенстве МФК Металлург по итогам первого круга не сумел попасть в Чемпионскую группу и весной будет бороться за сохранение прописки в Группе выживания.

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