МФК Металург перебував на межі зникнення, повідомляє прес-служба запорізького клубу.

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Протягом останніх місяців у запорізькому громадському просторі розгорнулась серйозна дискусія щодо подальшого існування комунального клубу. 25 жовтня 2023 року була навіть ініційована петиція "Про ліквідацію КП МФК Металург", однак вона не набрала необхідної кількості голосів.

Як наслідок, було вирішено, що клуб продовжить існування, але його фінансування буде суттєво зменшене. На останній сесії Запорізької міської ради депутати виділили на МФК Металург 48,8 мільйона гривень на рік. Більша частина цих коштів призначена для утримання інфраструктури клубу (27,1 мільйона гривень).

Нагадаємо, минулого сезону запоріжці у Чемпіонській групі Першої ліги посіли четверту сходинку і боролись за потрапляння в УПЛ через перехідні матчі. У першій грі вони здолали Верес (1:0), однак у матчі-відповіді зазнали розгрому (1:6). У поточній першості МФК Металург за підсумками першого кола не зумів потрапити у Чемпіонську групу і навесні боротиметься за збереження прописки у Групі виживання.

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